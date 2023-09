Paidega liitus noortekoondisega Aafrika meistrivõistluste finaali jõudnud talent

Gert Kamsi sõnul näitas Gibba end Paides veedetud testiperioodil väga heast küljest. „Tehniliselt väga huvitav mängumees ning kindlasti Linnameeskonnale suurepärane täiendus, kes toob juurde sügavust ja loovust palliga mängus,“ kommenteeris Kams. „Gibba esiletõus meistriks tulnud Real de Banjulis ja tema head esitused Aafrika U20 meistrivõistlustel annavad usku, et ta on koos meiega valmis järgmiseks sammuks.“

Alieu Gibba avaldas lootust, et suudab teha Linnameeskonnas arenguhüppe oma karjääris, nagu on suutnud mitmed tema Paidega liitunud kaasmaalased enne teda. „Mul on kõrged ambitsioonid nii klubijalgpallis kui oma riigi esindamisel,“ rääkis Gibba. „Sellepärast on mul ääretult hea meel Paide Linnameeskonnaga sõlmitud lepingu üle, sest siinne keskkond soosib liikumist minu järgmise unistuse poole: esindada Gambia meeste rahvuskoondist. Meeskonda ja klubi tahan tänada sooja vastuvõtu eest. Kibelen juba platsile!“