Esimest korda korvpalli MM-il mängiv koondis on lähedal olümpiakohale

Praeguse seisuga on 12 Pariisi olümpial mängivast võistkonnast paigas kaks. Prantsusmaal oli korraldajamaana juba varem koht tagatud ja MM-i alagrupiturniiril selgus ka Okeaania parim võistkond, milleks on Austraalia.

Ameerika ja Euroopa otsepääsmed on veel lahtised, nende saatus võib selguda alles turniiri viimastel päevadel, sest 16 sekka pääses koguni viis Ameerika ja kümme Euroopa koondist. Kõik MM-il osalevad Aasia ja Aafrika tiimid madistavad seevastu kohtadele 17.-32.

Aasiast on nelja vooru järel konkurentsis vaid Jaapan ja Hiina. Jaapan (2 võitu, 2 kaotust) alistas täna 86:77 Venezuela ja Hiina (1-3) oli 83:76 üle Angolast. Eelis on Jaapanil, kes jääb olümpiakohata vaid juhul, kui kaotab viimases voorus Roheneemesaartele ja langeb O-grupis teiseks ning Hiina võidab M-grupis Filipiine ja suudab oma grupi tänu surnud ringile võita.

Aafrikast on konkurentsi jäänud Lõuna-Sudaan ja Egiptus, kellel on mõlemal kaks võitu. Lõuna-Sudaan võitis täna 87:68 Filipiine ja Egiptus 85:69 Jordaaniat. Viimases voorus mängib Lõuna-Sudaan Angolaga ja Egiptus Uus-Meremaaga. Eelis peaks olema esimest korda MM-il mängival Lõuna-Sudaanil, kelle viimane vastane on eeldatavalt kergem.