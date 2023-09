Lewis Hamilton pikendas lepingut

„Meie koostöö Lewisega on olnud spordiajaloo üks edukamaid. Juba pikemat aega oli selge, et jätkame koos,“ rõõmustas meeskonna juht Toto Wolff pressiteate vahendusel.

2007. aastal vormel 1 sarjas debüteerinud britt on seitsmekordne maailmameister, neist kuus tulid just Mercedese rollis. 25-aastane Russel sõidab Mercedeses teist hooaega. Mullu võitis ta Brasiilia GP, sel hooajal on parimaks Hispaanias kätte võideldud kolmas koht.