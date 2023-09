Keila KK lõi käed mullu Tarvast esindanud eestlasega

„Keilaga liitumise otsus väga keeruline polnud,“ lausus Lippasaar. „Kuna siin on tuttavad Eesti treenerid ja palju mängijaid, kellega on koos mängitud ning vaated klubiga ühtisid, siis ei näinud põhjust, miks ei peaks ka teekond ühine olema. Meeskonna komplekteeritus ning juba praegu tekkinud keemia on väga hea. Samuti on Keilas isiklikus mõttes kindlasti võimalus nii mängija kui ka inimesena teha samm edasi.“

Meeskonna peatreener Peep Pahv tõdes, et Lippasaare oskused on talle teada juba noorteklassidest saadik. „Usun, et temas on rohkem peidus, kui seni välja paistnud. Tema plussiks on kiirus ja võime kaitses vastast survestada. Usun, et Arvan sobib oma olemuselt meie meeskonda ning ta ise põleb soovist ennast siin tõestada,“ ütles ta.