Eesti U18 3 × 3 korvpallikoondis alustas MM-i kahe ilusa võiduga

Ungaris toimuvatel FIBA U18 3 × 3 korvpalli maailmameistrivõistluste avapäeval võitis Eesti alagrupimängudes Brasiilia 20:16 ja Serbia 20:12. Kahe vooru järel jagab Eesti alagrupi esikohta, homme on sinisärkidel vastas Sloveenia ning Maroko.

„Arvestades riikide mastaape, siis võidud nii Brasiilia kui ka suuresti ala valitseva Serbia vastu annavad kogu võistkonnale kamaluga enesekindlust ja otse loomulikult on põhjust poiste üle uhke olla. Samas olid need viieliikmelises alagrupis alles kaks esimest mängu ehk peame hoidma jalad maas ning pea külmana, kuna reedel ootavad meid ees kaks rasket mängu, et alagrupist edasi kaheksa parema hulka pääseda,“ hindas MM-i algust Eesti 3×3 peatreener Siim Raudla.