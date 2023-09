Liverpool on soetamas Müncheni Bayerni poolkaitsjat

Nüüd on poolkaitsjast huvitatud Liverpool, kes vajab keskväljale jõudu juurde. Väidetavalt soovib Bayern Hollandi koondise mängumehe eest teenida kuni 35 miljonit eurot. Täna hommikul jättis Gravenberch Bayerni trenni vahele ning on ootel, kas tehingust saab asja või mitte. Fabrizio Romano teatel on Liverpool Bayernile peagi lubanud saata ka ametliku pakkumise.