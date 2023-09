Janek Õiglane: ma pole kehaliselt andekas, aga suudan suurvõistlustel endast maksimumi võtta

Janek Õiglane ei pea ennast andekaks kümnevõistlejaks. Isegi hoolimata faktist, et maailmameistrivõistlustel on ta saavutanud neljanda ja kahel korral kuuenda koha ning äsja Budapestis toimunud MM-il viis isikliku rekordi 8524 punktini. Küll usub Õiglane, et pole oma võimete lage veel saavutanud. Ta loodab jõuda 8600 punktini, ideaalis peaks see juhtuma tulevasel suvel Pariisi olümpial.