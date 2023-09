MM-i alagrupifaasi kaheksa küsimust. Kes üllatasid, kes läksid lati alt? Mis oli suurim pettumus?

Mis koondis üllatas enim?

Kuldkepp: Läti. Jah, Prantsusmaa kolistas ämbreid, aga sellele vaatamata suutis peatreener Luca Banchi lätlastest kõik välja pigistada. Enne MM-i olin Läti suhtes pessimistlikult meelestatud, arvates, et neil pole tagaliinis ühtegi otsustajat. Arturs Žagarsi selline tõus on väga positiivne üllatus ja ka teised panustavad tublilt. Ning eesliinis on Rolands Šmits saavutanud eduka Žalgirise-aasta järel tohutu enesekindluse, mida Barcelona päevil kordagi ei paistnud.

Kaljurand: Dominikaani Vabariik. Ka paberil võis eeldada, et Kariibi mere saareriik läheb A-alagrupist edasi. Kuid koondisel lippas kõik. Korvi all tegi pahandust NBA äss Karl-Anthony Towns, tagaliinis möllasid Hispaania kõrgliigas mängivad Andrés Feliz ja Jean Montero ning vajadusel aitas skoorimisega kodusest meistrisarjast pärit Gerson Gonçalves. Meeskond alistas alagrupis Filipiinid, Itaalia ja Angola, vahegrupist veerandfinaali pääsuks võib neile piisata ka Puerto Rico alistamisest. Pole üldse paha.