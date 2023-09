BLOGI JA FOTOD PERUGIAST | Eesti hakkas EM-i tiitlikaitsjale Itaaliale teises geimis kõvasti vastu, kuid kaotas ikkagi 0:3

„Itaalia rong on ikka korralik kiirrong, aga ka see suvi näitab, et see rong võib veidi rööbastelt maha minna. Ja võib maha minna ka ühepäevase vahega,“ rääkis koondise peatreener Alar Rikberg tänasest vastasest. „Loomulikult on tegemist täiesti maailma tipu ja ma julgen öelda, et maailma number üks võistkonnaga praegu. Me lähme võitlema ja nautima iga punkti, iga tasavägist seisu, on ta 10. või 15. punkti peal, kui me veel püsime mängus sees. Ja loota tuleb sellele, et itaallased ise oskavad oma keskendumist kaotada. Maailmaliiga veerandfinaalis olnuks neil vastas justkui rahvaliiga meeskond, mitte hiljuti olümpiapronksi võitnud Argentina. Aga järgmisel päeval said itaallased USA-lt 0:3 tappa. Spordis on asjad võimalikud. Ka Itaaliat on võimalik väärata.“