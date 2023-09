Maiko Tamm läheb rallikrossi Rally X Nordicu viimasele etapile vastu liidrina

„Kogu tiim on väga pühendunud, et tiitlivõit ära tuua,“ rääkis Tamm. „Tuleb pingutada maksimaalselt ja näidata kõva hoogu.“

Grenlandi etapi osalesid ka Eesti krosskardisõitjad: Martin Juga (Speedcar Wonder) oli parimana 11. kohal, 20 parema hulka mahtus ka 19. koha saanud Romet Tsirna (LifeLive TN5). Enne viimast etappi on liider rootslane Sebastian Enholm (Speedcar Wonder) 131 punktiga, Juga on 92-ga seitsmes ja Tsirna 30-ga 17. kohal.