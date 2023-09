Andres Arnover jätkab Euroopa meistrivõistlusi neljandal kohal. „Meistritiitlit enam ei püüa, kuid hõbemedal on võimalik.“

Hooaja viimane võistlus sõidetakse 7.-10. septembrini Suurbritannias Santa Podis. Tiitlile on väga lähedal rootslane Jan Ericsson, kes on kogunud nelja etapiga 399 punkti. Teine on hollandlane David Vegter 277 ja kolmas šveitslane Bruno Bader 245 punktiga.