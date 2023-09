Ohtlik olukord korvpalli MM-il: löögi neerudesse saanud Serbia koondislane vajas operatsiooni

Haiglas selgus, et Simanic vajas kiiresti operatsiooni, mis ka koheselt teostati. Serbia Korvpalliliidu teatel tunneb Simanic end hästi ning tema neerude kõik vajalikud funktsioonid on taastunud.

Serbia koondis on sel MM-il vigastustega juba eelnevalt pihta saanud. Lõuna-Sudaaniga peetud matši pidid vahele jätma Filip Petrusev ja Aleksa Avramovic. Nende osalmine on küsimärgi all ka järgmises matšis Itaalia vastu.