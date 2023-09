DELFI VIDEO | Kanter hoolealuse Cehi MM-i hõbemedalist: uskusin tema viimase katse järel, et tuli võit

„Eks MM-il oligi ajalooline võistlus. Aga see on Kristjani kodustaadion ja -võistlus, siin olnuks patt kaotada,“ tõdes sloveeni treener Gerd Kanter kolmapäeval. „MM-il pakkus Kristjan viimasel katsel erilise emotsiooni ja uskusin, et tuli võit. Kuid spordis on reegel, et enne finišilippu või viimast katset ei saa tibusid lugeda. Sel korral läks nii, et Daniel tegi elu heite ja püstitas MM-i rekordi. Igati suurepärane saavutus.“