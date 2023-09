Vueltal näitas võimu kahel järjestikusel päeval esikoha võtnud Austraalia rattur

Kahel järjestikusel etapil on saanud särada sprinterid. Teisipäeval andis Grovesile „abikäe“ hollandlane Marijn van den Berg (EF Education–EasyPost), kes esikohal olnuna sõitis viimases kurvis barjääri. 24-aastane Groves võttis tolle kingituse vastu ja napsas Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ees võidu.

Mõnel mägisemal etapil jooksikute sekka jõudmist ja esikohta sihtiv Rein Taaramäe (Intermarché–Circus–Wanty) on kokkuvõttes 112., kaotust Evenpoelile on natuke üle 23 minuti. Üldarvestuses lüüakse seis tõenäoliselt uppi järgmistel päevadel, sest nii homme kui ka üleülehomme on kasvas ränkrasked mägised etapid.