VÕRKPALLISTUUDIO PERUGIAST | Alar Rikberg: kogemused aitavad reisil ette tulevatest viperustest üle olla

„Nad olid teadlikud väga mitmest meie mängijast, eriti neist, kes on Saksamaal mänginud. Eriti kuna küsija oli pärit Friedrichshafenist, kõlasid sealt läbi Oliver Venno ja Andri Aganitsa nimed. Neil on päris hea ülevaade meist, samas polnud ta mänge näinud. Veidi üllatav oli, et ta kohe hakkas uurima enda sidemängijate kohta. Tundub, et see on sakslastele endile väga oluline. Aga mis sealt läbi kostis ja mis on ilmselt läbilõige ka Saksa meediast... Nad ei ole enda meeskonnas väga kindlad. Nad kardavad, et tuleb raske turniir. Nad on kahtlevad oma valikutes, sest nad tulid turniirile koosseisuga, kus 40-le lähenev Grözer on ainus puhas diagonaalründaja, kuus nurgaründajat ja ainult üks puhas libero.“