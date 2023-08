TalTech/Optibet lõi käed Läti keskmängijaga

„Armands on pikk noor Läti poiss, kelle soov on ühendada õppimine ja korvpalli mängimine,“ ütles peatreener Alar Varrak.„Esimene aasta on tal nii-öelda ülemineku periood, kus ta treenib esindusvõistkonnaga, aga enamus mänguminutid saab meie esiliiga võistkonnas. Lisaks täiendab ta end inglise keele kursustega, et tuleval olla olla juba täiskohaga õppur-sportlane.“