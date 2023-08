US Openil vastast vene keeles sõimanud tennisist jäi kriitikalaviini alla

Loomulikult ajas see tenniseringkonnad kihama, et Bublik nimetas vigastuspausilt naasnud vastast puudega inimeseks. Matši järel uuriti selle kohta ka Thiemilt, kes palus ajakirjanikel asja uuesti tõlkida. „Kui see on tõesti nii, siis see on päris karm. Ükski lugupidav inimene ei tohiks midagi sellist öelda. Äkki ta ei mõelnud seda nii või midagi sellist. Mul on raske seda kommenteerida,“ lausus 29-aastane austerlane nõutult.