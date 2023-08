Selgus Eesti jalgpallikoondise koosseis EM-valikmängudeks Rootsi ja Belgiaga

Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale Taijo Teniste, Rauno Sappinen, Markus Soomets, Erko Jonne Tõugjas ja Marco Lukka. Rivistuses on aga tagasi näiteks Maksim Paskotši. Ründajatest sai aga kutse Alex Matthias Tamm, kellel seni koondises kirjas üks kohtumine. Võimalikest debütantidest on rivistuses Markkus Seppik.

„Esmalt ootab meid Rootsi. Ootan seda mängu väga, kuna kuuldavasti on mängule müüdud juba 8000 piletit. Tahame anda endast parima, et publikul oleks meeldiv kaasa elada. Ootame põnevat mängu,“ sõnas Häberli. „Rootsi on võrreldes Belgiaga meile tasemelt lähem meeskond. Belgia osas on meil lähiajast kogemus olemas (Eesti kaotas 20. juunil koduväljakul 0:3). Nad on tõesti väga tugevad.“