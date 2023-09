Nagu tavaks, on ralli MM-sarja suvepuhkus läbirääkimiste aeg. Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala kinnitas Soome ralli ajal, et kuu jooksul sooviks ta järgmise hooaja kohta selgust saada, ja samale vihjas ka Hyundai tiimi juht. Paraku selgust pole, küll aga kamaluga vihjeid.

Ainsana saab kindel olla selles, et Thierry Neuville kihutab ka järgmisel aastal Hyundais, sest tal on Rally1 sõitjatest ainsana leping olemas. Aga teiste Korea tiimi meestega on seis segane.