Saudid rüüstavad Liverpooli. Kas Mohamed Salah’st saab maailma suurima palgaga jalgpallur?

Lisaks on Al-Ittihadi radaril ka Liverpooli keskkaitsja Joe Gomez. Sel suvel on Al-Ittihadiga liitunud juba Karim Benzema, N’Golo Kante, Fabinho ja Jota.

Praegu on jalgpallimaailmas suurima teenistusega vutimeheks Cristiano Ronaldo, kes pistab aastas taskusse 200 miljonit eurot. Briti meedia teatel pakub Al-Ittihad 31-aastasele Salah’ile veelgi suuremat töötasu.

Kui seni on Briti meedia kirjutanud Al-Ittihadi huvist ning faktist, et Salah esindajad kohtusid klubiga juhtkonnaga Dubais, siis nüüd on olukorda õli juurde valanud endine vutimees ja praegune ekspert Jan Aage Fjortoft. Norralane on heades suhetes kaasmaalase Erling Braut Haalandi ning veel mitme tipptasemel vutimehega ja seega võetakse temalt tulevat infot tihti tõsiselt. Nüüd väitis norralane, et Salah liitub juba sel nädalal Al-Ittihadiga.

„Minuni on jõudnud info, et Salah lahkub ilmselt sel nädalal Liverpoolist,“ kirjutas Fjortoft Twitteris ning lisas seejärel. „Nii mängijale kui ka klubile pakutav rahasumma on lihtsalt uskumatu.“

Samas tuuakse välja, et Fjortoft on varasemalt mõne suure ülemineku puhul ka eksinud. Nii ei vastanud tema info tõele Kylian Mbappe ja Jude Bellinghami viimaste sammude puhul.

Saudi Araabia klubide jaoks sulgub üleminekuturg 7. või 20. septembril. Nimetatud kuupäeva osas on segadust mitmel pool. Saudi Araabia alaliidu kodulehe teatel on kuupäevaks 7. september, kuid paljudes olulistes kanalites on kasutusel hoopis 20. september. Inglismaa klubide jaoks sulgub aken 1. septembril.