OTSEBLOGI JA FOTOD PERUGIAST | Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i ülitugeva Saksamaa vastu

Eesti kuulub A-gruppi koos võõrustaja Itaalia, Saksamaa, Serbia, Šveitsi ja Belgiaga. Nendest vastastest kolm kuuluvad Euroopa edetabeli esikuuikusse. Itaalia on valitsev maailmameister ja Euroopa edetabeli liider, Serbia on neljas ja Eesti tänane vastane Saksamaa kuues.

„Oleme surmagrupis, kus on kolm Euroopas kuue hulka kuuluvat meeskonda, mistõttu ei soovi ma ootusi põhjendamatult üles kruttida. Samas ei lähe me sinna kindlasti ainult osalema, vaid igas mängus võitlema ja võitma. Küsimus on selles, mitmel korral see õnnestub,“ rääkis koondise peatreener Alar Rikberg ülitugeva alagrupi kohta.