OTSEBLOGI | Kristin Tattar lõpetas MM-i kolmanda päeva liidrina, kuid edu teiste ees kahanes

MM-il mängitakse kahel 18-st korvist koosneval rajal, millest üks on avatud ja teine kitsas. „Avatud rajal on tähtis püsida mängualas ja mitte OB-sse visata. Metsas on eelkõige tähtis koridoride tabamine. Kuna rajad on võrdlemisi lühikesed, siis kindlasti saab puttimine sel nädalal võtmekohaks,“ analüüsis Tattar.



Eestlanna on tegemas karjääri võimsamat hooaega. MM-i eel on USA analüütikute arvates Tattari võidutõenäosus koguni 77%. Milliste eesmärkidega maailma parim kettagolfar suurvõistlusele vastu läheb? „Ma olen rahul sellega, kui ma suudan võistlushetkedel keskenduda olulistele asjadele - mitte lõppresultaadile. Elu on näidanud, et kui fookus on on olevikuhetkel ja käesolevatel visetel, siis reeglina tulevad ka tulemused, millega hiljem saab rahul olla,“ lisas ta.