Tallinnas toimunud naiste võrkpalli EM-il pandi koolikiusule 240 blokki

„Algatuse eesmärgiks oli anda panus kiusuennetusse ning tuua lisaks tippvõrkpallile tähelepanu keskmesse koolikiusamise valus teema,“ lausus Eesti Võrkpalli Liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara. „Selleks, et tulevased tippsportlased saaksid peale kasvada ning fokusseeritult spordile ja treeningutele keskenduda, on oluline, et nende vaimne tervis oleks hoitud,“ lisas Vara.

Mihkelsoo sõnul on annetusest veelgi olulisem teema fookusesse toomine, kuna just teadlikkuse tõus aitab ühiskonnas positiivset muutust esile kutsuda. „Kiusamine ei esine ainult koolis, seda on ulatuslikult ka koolikeskkonnast väljaspool, sealhulgas spordis. Sõltumata keskkonnast on äärmiselt oluline, et kiusamist osataks märgata ning kõrvalseisjatel oleksid julgus ja teadmised sekkuda,“ lausus Mihkelsoo.