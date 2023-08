M-Spordil on Tänaku lahkumise korral tulevaks hooajaks plaan olemas

Esmalt ootab M-Sport Ott Tänaku järgi. Tänakul on praegu tiimiga kehtiv leping käimasoleva hooaja lõpuni. Väidetavalt teeb või tegi M-Sport järgmiseks hooajaks Tänakule ka uue pakkumise.

Viimased rallid on M-Spordil ja Tänakul aga ebaõnnestunud ja seetõttu on räägitud, et Tänak ei pruugi järgmiseks hooajaks võistkonnaga lepingut pikendada. Seega on õhus mitmeid küsimärke ning Millener on juba varasemalt öelnud, et neil on olemas ka plaan B.

Nüüd avas ta veidike rohkem kaarte ning tunnistas, et Tänaku asemel võib võistkonna esinumbriks kerkida prantslane Adrien Fourmaux, kes sõidab sel hooajal Fordiga Rally2 arvestuses.

„Ta on kogunud rohkem enesekindlust ja samal ajal on ta sportlasena arenenud. Ta on meie üks valikutest,“ avaldas Millener.

28-aastane Fourmaux on varasemalt M-Spordiga ka Rally1 arvestuses kihutanud. MM-sarjas ei ole ta veel poodiumile kerkinud ning parimaks tulemuseks on viiendad kohad 2021. aasta Horvaatia ja Keenia rallidelt. Kiiruskatseid on ta Rally1 arvestuses võitnud kolm.

Milleneri sõnul ei õnnestu neil üle meelitada ühtegi Toyota praegust pilooti ning sama kehtib Hyundai rooli keeravate Thierry Neuville’i ja Esapekka Lappi kohta.

„Meie spordiala vajab uusi piloote ning Malcolm Wilsoni üheks ideeks on alati olnud noorte sõitjate arendamine,“ sõnas Millener.

Milleneri sõnul on nooremate sõitjate puhul vajalik, et nad tooksid ka tiimile raha sisse. Kui Fourmaux’ist saaks meeskonna esipiloot, siis teist autot võivad jagama hakata mitu meest. Potentsiaalsed kandidaadid on tiimi tänavuse hooaja teine number Pierre-Louis Loubet ning vana tuttav Gus Greensmith ja Sami Pajari.