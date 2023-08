Kaia Kanepi alistas US Openi avaringis lahkumisetendust andva legendaarse tšehhitari

38-aastase Kanepi jaoks on US Open olnud läbi karjääri kõige edukamaks suure slämmi turniiriks. Aastatel 2010. ja 2017. jõudis ta New Yorgis veerandfinaali. Aastate jooksul on ta US Openi põhitabelis võitnud nüüd 26 mängu. Paremuselt teine näitaja on tal Prantsusmaa lahtistelt 19 võiduga. Viimati ei pääsenud Kanepi US Openil avaringist edasi 2009. aastal. Neljal viimasel korral on tema teekond lõppenud teises ringis.