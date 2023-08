DELFI VIDEO PERUGIAST | Robert Täht: tegemist on Eesti koondise aegade tugevaima alagrupiga

Täht mängis 2019.-2020. aastani Perugias klubivõrkpalli. „See kogemus on täiesti midagi muud. See saal oli konkreetselt minu kodusaal ja siin tagasi olla on eriline tunne,“ rääkis Täht, kelle viimased mälestused Pergugias polnud koroonaviiruse puhangu tõttu kõige ilusamad.

Lisaks Eestile ja Saksamaale kuuluvad samasse alagruppi Serbia, Itaalia, Belgia ja Šveits. „Meie jaoks on tegemist väga tummise alagrupiga. Itaallased vaidleksid sellele võib-olla vastu, kuna tegemist on turniiri favoriidiga. Eesti koondise jaoks on ilmselt tegemist EM-ide ajaloo raskeima alagrupiga, kust edasi pääseda,“ analüüsis Täht.

Homsele kohtumisele vastu vaadates tõdes Täht, et Saksamaa ei tohiks olla eestlastest selgelt parem. „Oleme minevikus omad vitsad saanud ja kõige olulisem on võtta üks mäng korraga. Tuleb hoida selg sirgena turniiri lõpuni ja iga mäng võidelda,“ rääkis ta.

„Täna oleme natuke analüüsi teinud ja otsest mängutunnet veel sees ei ole. Võib-olla mõnel nooremal mehel, kes on EM-il esmakordselt on teine teema. Täna ei ole mõtet midagi ülesse kruttida, see aeg tuleb homme.“