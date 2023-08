SEITSE KÜSIMUST | Keda peab Vips tiimile miljoni toomiseks edestama? Miks on Vipsil sisuliselt juba silmad peas?

Kas Rahal Letterman Lanigan Racingu masin on konkurentsivõimeline? Tegelikult küll. Meeskonna esinumber on Vipsist aasta noorem taanlane Christian Lundgaard, kellega eestlane on käinud pikalt ühte jalga. 2019. aastal vormel 3 sarjas oli Vips (Hitech) kokkuvõttes neljas, Lundgaard (ART) kuues. Taas tegid mehed üheskoos täishooaja 2021. aastal vormel 2 klassis, kus Vips (Hitech) oli hooaja lõikes kuues ja Lundgaard 12. (ART). Peale seda kolis taanlane ookeani taha, kus on tänavu kenasti pildis. Tal on sel hooajal kirjas neli esineliku kohta, sealjuures Toronto GP-l võttis Lundgaard esikoha. Hooaja kokkuvõttes hoiab RLL-i masinas istuv roolikeeraja tiitlikaitsja Will Poweri ning endise vormel 1 piloodi Alexander Rossi vahel kaheksandat positsiooni. Vaadates varasemat karjääri, siis võiks eeldada, et Vips oli Lundgaardist grammi võrra andekam. Pole ka ime, et tiim pani 23-aastasele eestlasele käpa peale.