DELFI VIDEO | Joel Lindpere Tallinna Kalevi viigineedusest: pean Ragnar Klavani pihitooli kutsuma

„Mul on hea meel, et saan olla osaline sellest üritusest. Inimesed näevad nüüd pallimängude võlu individuaalsportlaste kõrval,“ rääkis Lindpere.

Lindpere on igapäevaselt ametis Tallinna Kalevi spordidirektorina. Viimases viies liigamängus on tehtud vastasega 1:1 viik. Kuidas needus murda? „Pean Ragnar Klavani võtma pihitooli ja rääkima, mida teha,“ naljatles Lindpere. „Küll me sellest needusest lahti saame. Hooaja lõpuni on veel palju minna.“