Hispaania jalgpalliliit soovib koondise maailmemeistriks tüürinud peatreenerile anda hundipassi

Vilda jäi ametisse vaatamata sellele, et suurem osa tema treeneritiimist astus Luis Rubialese vastu suunatud protesti märgiks tagasi.

81 Hispaania koondise mängijat teatasid, et ei esinda koondist enne, kui Hispaania jalgpalliliidu president on oma positsioonilt taandunud. Nende seas olid kõik MM-il koondist esindanud pallurid.

Vilda osales reedel Hispaania jalgpalliliidu (RFEF) erakorralisel koosolekul, kus ta aplodeeris Rubialese kõnele. Samas on ta pärast seda Rubialese tegevust kritiseerinud.

Hispaania jalgpalliliit on seisukohal, et kõik eelpool mainitud juhtumid on piisavaks ajendiks, miks Vilda ametist taandada.