Keda saab nimetada ultrafänniks ja millega peab fännitribüünil olles arvestama?

Follower (poolehoidja) on jalgpallihuviline, kes on pidevalt kursis, mis talle sümpatiseerivas klubis toimub, ning ta on teadlik klubi ajaloost ja identiteedist. Samas võib austus tulla ka ideoloogilisest aspektist, näiteks Roma Lazio fašistlik taust või Hamburgi St. Pauli antifašistlik taust võivad olla valiku tegemisel määravad. Samuti on ta kursis, et näiteks Liverpooli ja Manchester Unitedi või Liverpooli ja Evertoni poolehoidja ei ole samal ajal olla võimalik.

Fan (fänn) on Giulianotti arvates pealtvaataja, kes pooldab ühte kindlat klubi ja selle kuulsamaid mängijaid, mille pärast kujuneb välja suhe just selle klubiga. Fan suhestab end klubiga, kuid tema suhe klubiga on siiski märksa kaugem kui supporter’i puhul. Ka fan identifitseerib ennast fännitoodete hankimise kaudu. Fan võib olla toetatavast meeskonnast ka geograafiliselt eraldatud, eriti suurte ja kuulsate klubide puhul, kellel on poolehoidjaid globaalselt. Samas on nad klubisse väga kiindunud ja neid võib võrrelda rokkmuusikute või näitlejate austajaskonnaga, kelle suhe on võrreldes supporter’iga samuti pigem ühesuunaline ja kauge.

Giulianotti määratluse järgi on supporter (toetaja) inimene, kellel on võistkonnaga, näiteks klubi või koondisega, sügav ja emotsionaalne side. Sellisel inimesel on tõenäoliselt palju klubi või koondise fännitooteid. Selle põhjus võib olla soov näidata üles solidaarsust ja selle kaudu toetada klubi tegutsemist. Klubi nähakse tihti kui kogukonna südant ja sümbolit. Toetajad tunnevad klubi läbi ja lõhki, tunnevad end staadionil nagu oma kodus, isegi mõnikord seda niimoodi nimetades. Klubi vahetada on võimatu, kuna toetajad on tihedalt klubiga seotud, mõnikord isegi mitme põlvkonna vältel.

Flaneur (jälgija) on jalgpallisõber, kes on küll kursis jalgpallis toimuvaga, aga ei seo ennast ühegi kindla klubiga.

Minu arvates on need definitsioonid Eesti kontekstis omavahel segunenud, sest kogukond on liiga väike eristamaks selgemalt kirjeldatud üksikkategooriaid nende spetsiifiliste funktsioonidega. Eesti väiksuse tõttu on sedalaadi jaotusi keeruline teha ka teistes valdkondades, sellised segunemised eri kategooriate piires on Eestis üsna tavapärased. Seepärast määratleksin mina Giulianotti skaala järgmiselt: supporter ja fan-ultrafänn on pealtvaataja, kes läheb mängule iga ilmaga ja igal võimalusel. Ta on ultratribüünil meeleolu kujundaja, kellel on tihe ja kindel suhe klubiga. Follower ja flaneur on jalgpallisõbrad, kes istuvad küljetribüünil ja jälgivad mängu rahulikult, suurema emotsionaalsuseta, elavnedes vaid väravate või ohtlike momentide puhul. Samuti sõltub nende staadionile tulek mängu atraktiivsusest (kes on vastane?) ja ka ilmaoludest.

Oma bakalaureusetöös tõlgib Siim Kera Giulianotti supporter’i fänniks ja fan’itoetajaks, kuid tõdeb samuti seda, et see oleneb paljuski kontekstist ja kohast. Eesti õigekeelsussõnaraamatus on sõna „fänn“ juures toodud näiteks mõiste „jalgpallifänn“, mille vasteks on toodud väljendid „jalgpallisõber“ ja „jalgpallihaige“. Minu arvates need mõisted ei kattu. Samal arvamusel on ka Kera, kes arvab, et jalgpallisõber on pigem tavaline huviline ja rahulik pealtvaataja. Jalgpallihaige aga viitab juba pigem fanaatilisusele.

Seega on fännisektor kõige aktiivsemate ja koondisemängude puhul mehitatud rahvuslikult meelestatud pealtvaatajatega. Siinkohal tuleb toonitada, et tegemist on rahvuslikult meelestatud fännidega, sest toetatakse ju rahvuskoondist. Mitte segamini ajada rassistlike fännidega ja huligaanidega: nende eesmärk pole mitte klubi või koondist toetada, vaid otsida konflikte vastasfännidega ja solvata vastasvõistkonna liikmeid rassilise kuuluvuse või seksuaalse orientatsiooni alusel.