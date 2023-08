„Ööuni on väga hea. Lähenev EM pole seda rikkunud,“ ütles Rikberg esmaspäeval enne äralendu Tallinna lennujaamas. „Küll aga on hilisõhtuti ja öösiti peas kedranud mingisugused treeningsituatsioonid, lahendused, lähenemised ja ideed, mida realiseerida. Itaalia reisile eelnenud viimased päevad on olnud täiesti tavapärased, sest oleme ettevalmistuse ja vastaste analüüsimise jaotanud natuke osavamalt pikemale perioodile ning meil on kohapeal aega sellega päris palju tegeleda.“