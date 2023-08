Homme näeb Tallinnas Stahli ja Cehi duelli kordusetendust, starti tuleb ka sprindi maailmameister

Kehtiva maailmarekordi omanik on meestest britt Mark Gibbs ajaga 7 minutit ja 24 sekundit ning naistest Kaitlyn Hernandez USA-st ajaga 10 minutit ja 23 sekundit. Eesti rekordid on meestest 8.05 ja naistest 12.14. Mõlemad Eesti rekordiomanikud, kes oma ameti tõttu peavad jääma anonüümseks, on 30. augustil stardijoonel ja püüdlevad kodupubliku kaasabil maailmarekordi ületamise poole.