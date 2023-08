VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Kas Eesti kümnevõistlejatel on kullapotentsiaali? Mida võiks meie korvpallikoondis Lätilt õppida?

- Oma EM-finaalturniiri on Itaalias alustamas meeste võrkpallikoondis. Kas pärast kaht pettumust pääsetakse seekord alagrupist edasi?

- Muljed korvpalli MMilt. Kuidas sai võimalikuks, et Läti suutis konkurentsist maha võtta suursoosik Prantsusmaa? Mida on sellest õppida Eesti koondisel?

- M-Spordi boss Richard Millener tunnistas, et neil saab olema keeruline uueks hooajaks Ott Tänakut palgata, ja et plaan B on juba olemas. Kas tõesti jääb Tänaku odüsseia Fordi roolis üheaastaseks?