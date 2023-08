VIDEO | Šokk-kaotuse saanud tennisetähele ei avaldanud kanep mingit mõju

Pärast kaotust rääkis Sakkari, et tundis kohtumise ajal veidrat lõhna.

„Tegemist oli kanepiga, aga selle lõhn ei avaldanud mulle mingit mõju. Lihtsalt tahtsin selle välja öelda, kuid matšiga pole sel pistmist. Tundsin sama lõhna ka eilsel treeningul, aga see on tähtsusetu,“ rääkis Sakkari pressikonverentsil.

Kreeklanna arvates pärines aroom väljaku taga asuvast pargist. „Mõnikord tunned toidu või sigarettide lõhna ja mõnikord kanepi oma. Me ei saa sinna midagi parata, sest inimesed saavad pargis teha, mida tahavad. Mängu ajal ei jõua sellele mõelda, sest kõige tähtsam on võitmine,“ lisas 28-aastane kreeklanna.

Mullusel US Openil kurtis marihuaana lõhna üle ka astmahaige Austraalia tennisetäht Nick Kyrgios, kes rääkis toona, et see ei mõjunud ta sooritusele hästi.