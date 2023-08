Suur tagasitulek: Jüri Vips tuleb starti kahel IndyCari etapil

Lisaks kuulub eestlane tiimi kooseisu 10. septembril toimuval etapil Californias Laguna Seca ringrajal.

Võidusõidutiimi kaasomanik Bobby Rahal ootab põnevusega Vipsi sõite. „Mul on väga hea meel, et Jüri osaleb Portlandi ja Laguna Seca võidusõitudel. Ilmselgelt oli ta paar aastat tagasi Red Bulli noortetiimi esisõitja ja näitas, et temas on sisu. Seda nägime ka kahel testil, mis ta meiega kaasa tegi,“ rääkis ta.

Jüri Vips on saadud võimaluse üle ülimalt õnnelik. „Ma pole terve aasta autoga sõitnud. Ootan väga, et saaksin uuesti ennast proovile panna. Saan tiimis kõigiga hästi läbi ja mulle väga meeldib meeskonnas valitsev õhkkond. Ma olen väga tänulik, et mulle anti teine võimalus ja ma loodan meeskonnale hea tulemuse koju tuua,“ kommenteeris Vips Lettermani võidusõidutiimi ametlikul lehel.

Vips loodab, et suudab ennast kahel tulevasel etapil maailmale tõestada. „Tunnen, et olen nendeks võistlusteks valmis ning arvan, et rajad sobivad minu sõidustiili ja masinaga. Olen sel aastal juba meeskonna heaks simulaatoris tööd teinud ja tunnen siinseid inimesi,“ jätkas eestlane.

Kuidas Vips debüüdiks valmistub? „Ei saa teha palju peale simulaatoris sõitmise ja andmete analüüsimise. Olen seda teinud ja soovin võistlusteks valmis olla nii hästi kui võimalik. Olen viimase kümne kuu jooksul teinud kaks testipäeva, mis kindlasti piirab mind. Teen absoluutselt kõik endast oleneva, et saavutada võimalikult hea tulemus,“ lisas ta.

Vipsi tiimikaaslasteks saavad Christian Lundgaard ja Graham Rahal.