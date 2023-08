Mattias Käit sõlmis Rumeenia klubiga pika lepingu

25-aastane Käit liitus Rumeenia mulluse hooaja viienda meeskonnaga 2021. aasta suvel. Kahe hooaja jooksul on ta löönud klubi eest neli väravat ja andud kuus resultatiivset söötu. Tänavu on Käit pääsenud Rapidi särgis väljakule seitsmes kohtumises ning eestlase väravaarve on veel avamata.

„Olen väga õnnelik, et sõlmisin Rapidiga uue lepingu,“ kommenteeris eestlane lepingupikendust. „See näitab, et klubi usaldab mind ja ma ei taha neid alt vedada. Meil ​​on Rapidiga suured eesmärgid ja ma tahan need teistega koos saavutada. Tunnen fännide soojust ja see tähendab mulle palju.“