Maailma esireket loputas US Openi avaringis Eesti juurtega rootslannat

Möödunud aasta US Openi tšempion Swiatek mängis avaringis üle Eesti juurtega rootslanna Rebecca Petersoni (WTA 86.) 6:0, 6:1. Matš kestis 58 minutit.

Rebecca Peterson, kelle mõlemad vanemad on eestlased, mängis eelmisel nädalal Chicago WTA 125 turniiril ka Kaia Kanepiga. Tolle kohtumise võitis rootslanna tulemusega 6:4, 1:6, 6:3.

Frances Tiafoe (kelle mäng on järgmisena) käskis mul mitte liiga kiiresti võita, kuna tal pole muidu aega soojenduseks,“ naljatles Swiatek mängu järel. „Teen nalja, tahtsin turniiri alustada hästi. Mul on hea meel, et suutsin teha suurepärase mängu.“