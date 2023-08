Läti korvpallikoondise kapteni MM on lõppenud. „Sain kohe aru, et midagi on valesti“

Bertans sai pühapäeval toimunud võidumängus Prantsusmaa vastu teisel veerandajal vigastuse, mille tõttu ta ei saanud mängu jätkata. Kohtumise järel rääkis koondise peatreener Luca Banchi, et vigastus tundub tõsine, millele tuli täna ka kinnitus.

Bertansi sõnul lõppevad tema maailmemeistrivõistlused vastakate tunnetega. Ta tunneb rõõmu Prantsusmaa vastu teenitud võidu üle. Vigastus tekitab temas mõistagi kurbust. „Sain kohe aru, et midagi on valesti. Kahju, et minu turniir läbi sai. 24 tunniga ei ole midagi muutunud ja tunnen kõndides valu. Paari päeva pärast alustan taastusraviga ja alustan valmistumist tulevaseks hooajaks,“ kommenteeris Bertans Läti Delfile.