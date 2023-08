Kultuuriminister Heidy Purga ära jäänud Tallinna Mõõgast: Venemaa kasutab sporti jätkuvalt poliitilise tööriistana

„Uudis, et Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni survel on Eesti Vehklemisliit sunnitud ära jätma turniiri Tallinna Mõõk, sest Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa Eestisse viisat, on äärmiselt kahetsusväärne. Mul on kahju, et Rahvusvaheline Vehklemisföderatsioon ei soovi näha suurt pilti ning survestab ukrainlasi võistlema agressorriigi sportlaste vastu,“ kommenteeris ta olukorda.