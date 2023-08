Eesti U16 jalgpallikoondis kohtub võõrsil kahel korral Saksimaaga

Noormeeste U16 koondist ootab Saksamaal Leipzigis ees kaks traditsioonilist kohtumist Saksimaaga: 29. augustil kell 15.00 kohtutakse Clade-Sportparkis ning 31. augustil kell 15.00 Sport- & Freizeitzentrum Kriekaueris. Saksimaaga on Eesti U16 koondised varasemalt kohtunud kuuel korral: kaks kohtumist on võitnud Eesti ning neli kohtumist on lõppenud Saksamaa paremusega.