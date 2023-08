KUULA | „Kuldne geim“ erisaade | Eesti tugevamad võrkpalliklubid liituvad uue liigaga

*Kodune naiste EM-finaalturniir: kas õnnestumine või läbikukkumine?

*Millised nüansid said EM-il Eesti koondise tulemuste osas määravaks?

*Mida näitas Kaja Kallase ja Alar Rikbergi visiit?

*Kes olid Eesti koondise säravamad mängijad EM-il?

*Vaid kolm koondislast siirdub välismaale ehk mis saab Eesti naiste võrkpallist edasi?

*Kvalifikatsiooni viimase asetusega paar kerkis üheksa mänguga Eesti vollemeistrivõistlustel medalile;

*Alaliidu uus siht: korraldada rannavolles suurvõistlus;

*Meeste EM-i suur eelvaade: kas peatreener Rikberg on esimese mängu eel närvis?

*Kas Timo Tammemaa üldse lendab Itaaliasse EM-ile?

*Milline on Eesti koondise potentsiaalne algkoosseis ja millised on võimalikud tugevused/nõrkused?

*Kas Serbia tuleb Eestit ka kolmandat korda mütsiga lööma?

*Ükski Eesti võrkpalliklubi ei osale üle väga pika aja eurosarjas;

*Uus ja ootamatu võistlussari pakub nii Eesti meeste kui ka naiste klubidele hea ja hädavajaliku väljundi;

*Keith Pupart, Andrus Raadik, Kristo Kollo ja Martti Juhkami on tagasi ehk kodune liiga saab taas hoo sisse;

*Naiste meistriliigaga liitub uus naiskond.