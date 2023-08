Nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid motokrossis

Esmakordselt sel hooajal on Eesti meistrivõistlustel stardis muidu välismaal võistlev Jörgen-Matthias Talviku. Talviku on tänavu sõitnud kaasa USA-s AMA Pro Motocross sarja ning osalenud mitmetel MM-etappidel.

Küll aga on põnevaid sõite ka teistes klassides. Laupäeval on stardipuu taga 65cc, 85cc, naised, MX125, MX2, MX Open ja veteranid. Pühapäeval on rajal 50cc, hobiklass, külgkorvid ja quadid. Pühapäeval on võimalus heita pilk peale ka äsja selgunud quadide Rahvuste krossi koondislastele.