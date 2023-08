Hispaania jalgpalliliidu presidendi ema lukustas end protesti märgiks kirikusse. „See on ebainimlik ja verine jaht“

Luis Rubiale suudles MM-i finaali järel Hispaania koondislast Jenni Hermosot suule ja intsidendi tõttu on lahvatanud ülemaailmne skandaal.

Rubialese ema soovib, et Hispaania koondislane Jennifer Hermoso räägiks MM-finaalis toimunud sündmuste kohta tõtt. Bejari sõnul on tema poeg liiga lahke, et kellelegi haiget teha. „Selles olukorras ei olnud mingit seksuaalset kuritarvitamist. Nõusolek suudluseks oli vastastikune, nagu piltidelt näha,“ rääkis Bejar.