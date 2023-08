Legendaarne Tallinna Mõõk viiakse ametlikult üle teise riiki

Selles, et agressorriikide sportlased ei pääse pärast Ukraina sõja puhkemist Eestisse võistlema, pole midagi uut. Mullusele Tallinna WTA tennise turniirile venelastel ja valgevenelastel asja polnud. Venemaa rallisõitja Nikolay Gryazin on samuti kaht viimast Rally Estoniat kodust vaadanud.

FIE reeglitega on ette nähtud, et kui MK-etapp tuleb vähem kui kolm kuud enne selle algust viia teise kohta, siis järgmiseks aastaks ei anta selle korraldusõigust. Millised võimalused on tulevikus taas Tallinna Mõõk maarjamaale tuua?