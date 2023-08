Algab üle-eestiline tennisekuu: klubid pakuvad lastele tasuta algõpet

„Tennis on suurepärane spordiala, mis aitab lastel arendada nii füüsilisi kui ka vaimseid oskusi. Tennisetreeningud aitavad lastel parandada oma füüsilist vormi ja koordinatsiooni, samuti arendada vaimset fookust ja distsipliini. Tennise mängimine õpetab lastele olulisi väärtusi nagu spordimehelikkus, aus mäng ja vastaste austamine. Lisaks on tennis suurepärane võimalus lastele liikumisharjumuse kujundamiseks ning tervisliku eluviisi propageerimiseks. Tennis on ka sport, mida saab mängida kogu elu, seega on see suurepärane võimalus pakkuda lapsele tegevust, mis pakub nii kauaks rõõmu.“