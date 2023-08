Klopp kiitis Newcastle'i vastu rongi alt välja tulnud Liverpooli: saame sellest lastelastele rääkida

„Nende 1000 mängu jooksul, kui ma treener olen olnud, pole sellist kohtumist varem olnud. Kümne mehega, sellise publiku ees, niivõrd tugeva vastase vastu - olen päris kindel, et seda pole varem juhtunud. Sellised hetked on harvad ja väga erilised,“ rääkis Klopp.

„See oli mäng, mida me ei pidanuks kaotama. Minu töö on mängijad maha rahustada, aga esimesed kolm mängu pole meil ilmselt õnnestunud oma potentsiaali realiseerida. Tagasi mõeldes oleks võinud muidugi mitmeid asju teisiti teha. See oli peaaegu sama valus kaotus, kui eelmisel aastal Anfieldil,“ viitas Howe viimasel minutil sisselastud väravale.

„Ma leian, et mängisime väga hästi, kõik olid individuaalselt väga tublid ja vastaste punane kaart vaat et halvas meid. Teine värav oleks mängu täielikult muutnud, aga me ei saanud seda kätte. Kui Nunez väljakule tuli, siis nad otsisid üht võimalust, aga said kaks,“ lisas Newcastle'i peatreener.