MM-i PÄEVIK | Läti korvpalli viimase 87 aasta suurim võit. Stereotüüpe murdnud lõunanaabrid šokeerisid prantslasi

„Ärme unustame, et minu missioon oli murda Läti korvpalli stereotüüpe. Inimesed rääkisid, et lätlased ei oska mängida kaitset, nad pole pühendunud ja tasavägistes kohtumistes ei julge keegi võtta mängu enda peale. Tundsin seda taaka õlgadel alates esimesest päevast, mistõttu oli meie kõigi soov neid mõttemalle murda. Praeguse peale saame ehitada uue identiteedi, nüüd vajame juurde kogemusi. Kuid see võit tegi meist paremad tiimikaaslased ja inimesed,“ ütles 2021. aastast lõunanaabrite rahvusmeeskonda juhendav Itaalia peatreener Luca Banchi pärast Prantsusmaa alistamist.