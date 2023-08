Jürgen Zoppile karjääri suurima võidu loovutanud tennisist vahetab spordiala

„Need 14 aastat on olnud täis mälestusi, mida ma ei unusta kunagi. Alates neljast suure slämmi tiitlist, olümpiakulla ja -pronksi, üksik- ja paarismängu esikümne kohast kuni Davis Cupil ja Laver Cupil võistlemiseni välja, on see olnud rohkem, kui oleksin osanud unistada. Aga ilma paljude inimeste abita poleks see juhtunud,“ sõnas Sock sotsiaalmeedias.