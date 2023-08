Prantsusmaa koondise tähtmängijal on häbi: kaotus Lätile on minu karjääri suurim pettumus

„Meie jaoks on see suur pettumus. Tulime MM-ile kõrgete eesmärkidega, kuid vedasime paljusid alt ja ennekõike iseennast. Meid ootab 12 kuu pärast suur turniir, seega peame nüüd tagasi vaatama ja mõistma, miks nii läks,“ vahendab Läti Delfi Batumi mängujärgset kommentaari.

„See on minu suurim pettumus Prantsusmaa koondise särgis. On olnud kaotusi, mida on raske seedida, aga see on teistmoodi, kui poolfinaalis või veerandfinaalis kaotamine. Seal sa vähemalt võitled millegi nimel, aga seekord me ei saanud isegi esimesest faasist edasi, kuigi tahtsime seda väga,“ tunnistas igapäevaselt NBA-s mängiv Batum.