Karel Tilga: eesmärk ja unistus on võita olümpiakuld, püstitada maailmarekord

Pukast pärit Karel Tilga jõudis noorena lisaks kergejõustikule mängida ka jalg- ja korvpalli. „Neljandas klassis käisin Valgamaa kergejõustiuku meistrivõistlustel ja kõrgushüpe tuli seal hästi välja. Pärast seda käisin terve suve Valgas Riho Meri juures kõrgust hüppamas ja võitsin B-klassis isegi medali,“ meenutas Tilga. „Seejärel kadus kergejõustik jälle ära, läksin hoopis Tartusse, et korvpalli mängida. Aga see huvi kadus ka. Et midagi teha, läksin kergejõustiku juurde tagasi.“

See, et Tilgast sai just kümnevõistleja, on mehe enda sõnul treener Jaan Tiitsaare teene. „Kui tema trenni minna, siis on suhteliselt kindel, et ühe kümnevõistluse teed ikka läbi,“ tõdes ta. „Kümnevõistlus on sõltuvust tekitav. Võistluse ajal pole kellelgi hea olla, aga pärast võistlust on hea ja tahaks uuesti teha.“